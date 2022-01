Caso Djokovic, Nadal: “Gli Australia Open più importanti di Nole” (Di sabato 15 gennaio 2022) Melbourne – Alla vigilia dell’Australian Open parlano i tennisti che parteciperanno al torneo e non solo di sport. o almeno, da ciò che è dichiarato, vorrebbero parlarne di più. Sono giorni convulsi quelli che precedono la competizione dell’Atp mondiale. Lo Slam si giocherà con o senza Djokovic? Semina pensieri, nervosismo, posizioni a favore e contro, il Caso del serbo ‘no vax’. Dopo aver appoggiato l’annullamento del primo visto da parte dello Stato di Victoria, perché eseguito in base alla legge del Paese, torna a parlare anche Rafael Nadal. Lo spagnolo è lapidario: “L’Australian Open è molto più importante di qualsiasi giocatore”. La stella del tennis mondiale punta alla vittoria del torneo che lo proietterebbe nel libro dei record. Ma oltre al gioco, c’è il ‘come ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 15 gennaio 2022) Melbourne – Alla vigilia dell’parlano i tennisti che parteciperanno al torneo e non solo di sport. o almeno, da ciò che è dichiarato, vorrebbero parlarne di più. Sono giorni convulsi quelli che precedono la competizione dell’Atp mondiale. Lo Slam si giocherà con o senza? Semina pensieri, nervosismo, posizioni a favore e contro, ildel serbo ‘no vax’. Dopo aver appoggiato l’annullamento del primo visto da parte dello Stato di Victoria, perché eseguito in base alla legge del Paese, torna a parlare anche Rafael. Lo spagnolo è lapidario: “L’è molto più importante di qualsiasi giocatore”. La stella del tennis mondiale punta alla vittoria del torneo che lo proietterebbe nel libro dei record. Ma oltre al gioco, c’è il ‘come ...

