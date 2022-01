Calciomercato Juventus, Chiesa l’unico attaccante sicuro di restare: sarà rivoluzione (Di sabato 15 gennaio 2022) Una situazione, quella offensiva, che la Juventus deve risolvere; il prossimo anno l’attacco bianconero potrebbe essere molto diverso. Otto gol in campionato tra Morata e Kean, i continui problemi fisici di Dybala che sembra sempre più lontano da Torino e la situazione degli esterni; l’attacco della Juventus sta rendendo decisamente al di sotto delle aspettative ed è uno dei motivi principali per spiegare una stagione, fino a questo momento, piuttosto negativa. Allegri ha provato di tutto per cambiare volto ad un reparto che sembra poter essere aiutato solo dal mercato; gennaio doveva essere il mese del centravanti, il giocatore da venti gol a stagione in grado di cambiare le prospettive dei bianconeri. Fino a questo momento, però, non è arrivato nessuno e sembra difficile ipotizzare che le cose cambino in queste ultime due settimane di mercato. Tutto ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 15 gennaio 2022) Una situazione, quella offensiva, che ladeve risolvere; il prossimo anno l’attacco bianconero potrebbe essere molto diverso. Otto gol in campionato tra Morata e Kean, i continui problemi fisici di Dybala che sembra sempre più lontano da Torino e la situazione degli esterni; l’attacco dellasta rendendo decisamente al di sotto delle aspettative ed è uno dei motivi principali per spiegare una stagione, fino a questo momento, piuttosto negativa. Allegri ha provato di tutto per cambiare volto ad un reparto che sembra poter essere aiutato solo dal mercato; gennaio doveva essere il mese del centravanti, il giocatore da venti gol a stagione in grado di cambiare le prospettive dei bianconeri. Fino a questo momento, però, non è arrivato nessuno e sembra difficile ipotizzare che le cose cambino in queste ultime due settimane di mercato. Tutto ...

