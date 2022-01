Britney Spears, botta e risposta con la sorella Jamie Lynn: lite senza fine (Di sabato 15 gennaio 2022) Continua lo scontro in famiglia, la popstar attacca la sorella: «Non ha mai lavorato, ora vuole vendere un libro parlando di me, mi disgusta». La replica è immediata: «Bugiarda, ciò che pubblichi sui social non corrisponde a quello che mi scrivi in privato. Ricevo minacce di morte per colpa delle tue false accuse» Leggi su vanityfair (Di sabato 15 gennaio 2022) Continua lo scontro in famiglia, la popstar attacca la: «Non ha mai lavorato, ora vuole vendere un libro parlando di me, mi disgusta». La replica è immediata: «Bugiarda, ciò che pubblichi sui social non corrisponde a quello che mi scrivi in privato. Ricevo minacce di morte per colpa delle tue false accuse»

