Australian Open 2022: Djokovic nuovamente in stato di fermo, attesa in serata la decisione definitiva (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo la nuova cancellazione del visto da parte del governo Australiano “per motivi di salute e ordine pubblico, in quanto era nell’interesse della popolazione farlo”, Novak Djokovic, dopo il colloquio con i funzionari dell’Immigrazione, è stato portato nuovamente al Park Hotel di Carlton (Melbourne) in attesa che il Tribunale prenda una decisione sull’appello presentato dal serbo. L’udienza decisiva è prevista questa sera, intorno alle ore 23.30 italiane. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo la nuova cancellazione del visto da parte del governoo “per motivi di salute e ordine pubblico, in quanto era nell’interesse della popolazione farlo”, Novak, dopo il colloquio con i funzionari dell’Immigrazione, èportatoal Park Hotel di Carlton (Melbourne) inche il Tribunale prenda unasull’appello presentato dal serbo. L’udienza decisiva è prevista questa sera, intorno alle ore 23.30 italiane. SportFace.

