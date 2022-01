Andreazzoli: «Sono in Serie A grazie a Spalletti, è di una curiosità esagerata» (Di sabato 15 gennaio 2022) Nell’intervista rilasciata a Sportweek, il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, parla anche di Luciano Spalletti e della sua esperienza alla Roma, prima come vice e poi come allenatore. A Spalletti riconosce il merito di averlo introdotto in Serie A. «A un certo punto della carriera ho conosciuto Luciano Spalletti, che mi ha aperto un mondo al quale non so se ci sarei arrivato da solo. Quello della Serie A e di un calcio sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. Luciano è di una curiosità esagerata. Mi chiamò perché io ero più curioso di lui e mi portò a Roma, dove Sono rimasto per dodici anni come collaboratore tecnico dei vari allenatori che si Sono dati il cambio in panchina». Nel 2013 subentrò sulla panchina ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 gennaio 2022) Nell’intervista rilasciata a Sportweek, il tecnico dell’Empoli, Aurelio, parla anche di Lucianoe della sua esperienza alla Roma, prima come vice e poi come allenatore. Ariconosce il merito di averlo introdotto inA. «A un certo punto della carriera ho conosciuto Luciano, che mi ha aperto un mondo al quale non so se ci sarei arrivato da solo. Quello dellaA e di un calcio sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. Luciano è di una. Mi chiamò perché io ero più curioso di lui e mi portò a Roma, doverimasto per dodici anni come collaboratore tecnico dei vari allenatori che sidati il cambio in panchina». Nel 2013 subentrò sulla panchina ...

