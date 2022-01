Ancelotti: "Noi 'contropiedisti'? Non è vero, segniamo più di tutti..." (Di sabato 15 gennaio 2022) La conferenza del tecnico del Real Madrid alla vigilia della sfida di Supercoppa contro l'Atletico Bilbao Leggi su video.gazzetta (Di sabato 15 gennaio 2022) La conferenza del tecnico del Real Madrid alla vigilia della sfida di Supercoppa contro l'Atletico Bilbao

Advertising

Guido17595958 : @lollo2315 @SpinaFan Fonseca con una ROSA NETTAMENTE INFERIORE È STATO MASSACRATO E voi siete sesti, ma a -9 dal q… - vincenzino613 : @FerraraLiberato Ciao, noi tifosi, anche se a malincuore, dobbiamo accettare il fatto che un allenatore di una gran… - chefoss : @salpaladino @Antorco66 no, non lo mandano via, ma per me è proprio sbagliata la concezione del 'non si esonera a s… - PICIO : @MileTrecarichi Lo facevamo anche noi al tempo di Ancelotti, eravamo un pubblico molto esigente. #torneremo - Daniele91Nap : @RwondoNaples Si lo so, io non capisco perché qua sopra difendono sempre Allegri gente che l'anno scorso criticava… -