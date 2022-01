Ambulanza bloccata in via Tasso l’ira dei residenti: “Non è la prima volta” (Di sabato 15 gennaio 2022) di Monica De Santis Il Centro Storico di Salerno, continua a mostrare i suoi difetti.?Questi spesso sono causati non tanto dalla conformazione architettonica ma dal comportamento poco civile di alcuni cittadini, che parcheggiando la dove non si può e non si dovrebbe parcheggiare, bloccano il passaggio di alcuni mezzi e tra questi le ambulanze, mezzi di soccorso che servono per assistere e spesso per salvare vite.?E così anche nei giorni scorsi la scena si è ripetuta un’Ambulanza dell’Humanitas chiamata per un soccorso è rimasta bloccata in via Tasso a causa di macchine parcheggiate in maniera non consona. “Nel centro storico, spesso capita che ambulanze, auto di primo soccorso, pompieri ed altro restano bloccati durante i loro interventi. I punti principali dove queste restano bloccati sono sempre gli stessi Largo?Plebiscito e via ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 15 gennaio 2022) di Monica De Santis Il Centro Storico di Salerno, continua a mostrare i suoi difetti.?Questi spesso sono causati non tanto dalla conformazione architettonica ma dal comportamento poco civile di alcuni cittadini, che parcheggiando la dove non si può e non si dovrebbe parcheggiare, bloccano il passaggio di alcuni mezzi e tra questi le ambulanze, mezzi di soccorso che servono per assistere e spesso per salvare vite.?E così anche nei giorni scorsi la scena si è ripetuta un’dell’Humanitas chiamata per un soccorso è rimastain viaa causa di macchine parcheggiate in maniera non consona. “Nel centro storico, spesso capita che ambulanze, auto di primo soccorso, pompieri ed altro restano bloccati durante i loro interventi. I punti principali dove queste restano bloccati sono sempre gli stessi Largo?Plebiscito e via ...

