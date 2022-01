Torna l’ecobonus per le due ruote: quali veicoli si possono acquistare e come fare domanda (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tra i bonus che i cittadini potranno ritrovare anche nel 2022 c’è l’ecobonus per i veicoli a due ruote. La piattaforma per richiederlo è stata riattivata nella giornata di ieri ed è perciò possibile richiedere i nuovi incentivi. Ecco in cosa consiste questa agevolazione, quali sono i veicoli su cui si può spendere e come si fa domanda. Ecobonus due ruote, che cos’è e quali veicoli si possono acquistare con il nuovo incentivo Il Ministero dello Sviluppo Economico ha riattivato l’apposita piattaforma dedicata all’ecobonus in data 13 gennaio. I fondi stanziati dal Governo dovrebbero ammontare a 150.000.000€ da distribuirsi fino al 2026. Con il nuovo ecobonus sarà ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tra i bonus che i cittadini potranno ritrovare anche nel 2022 c’èper ia due. La piattaforma per richiederlo è stata riattivata nella giornata di ieri ed è perciò possibile richiedere i nuovi incentivi. Ecco in cosa consiste questa agevolazione,sono isu cui si può spendere esi fa. Ecobonus due, che cos’è esicon il nuovo incentivo Il Ministero dello Sviluppo Economico ha riattivato l’apposita piattaforma dedicata alin data 13 gennaio. I fondi stanziati dal Governo dovrebbero ammontare a 150.000.000€ da distribuirsi fino al 2026. Con il nuovo ecobonus sarà ...

