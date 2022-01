“Sono schifato”. Matteo Bassetti è una furia con l’ospite famoso: lo scontro a Dritto e Rovescio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Duro confronto, mai offensivo, tra Matteo Bassetti, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova e Mario Adinolfi, direttore del quotidiano on line La Croce. Quest’ultimo, non ancora vaccinato, ha dichiarato che l’obbligatorietà è incostituzionale. Da qui l’intervento di Bassetti. Siamo nella cornice di Dritto e Rovesci, il programma di Rete4 condotta da Paolo Del Debbio. Si parla dell’emergenza Covid e il conduttore cerca di fare da mediatore tra i due punti di vista. Il medico, partito dalla testimonianza di un infermiere esausto per l’emergenza Covid che si protrae ormai da due anni, ha incalzato Adinolfi e ha detto: “Le persone che decidono di non vaccinarsi – ha dichiarato Matteo Bassetti – non si rendono conto che stanno mettendo veramente a dura prova la vita di tanti ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Duro confronto, mai offensivo, tra, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova e Mario Adinolfi, direttore del quotidiano on line La Croce. Quest’ultimo, non ancora vaccinato, ha dichiarato che l’obbligatorietà è incostituzionale. Da qui l’intervento di. Siamo nella cornice die Rovesci, il programma di Rete4 condotta da Paolo Del Debbio. Si parla dell’emergenza Covid e il conduttore cerca di fare da mediatore tra i due punti di vista. Il medico, partito dalla testimonianza di un infermiere esausto per l’emergenza Covid che si protrae ormai da due anni, ha incalzato Adinolfi e ha detto: “Le persone che decidono di non vaccinarsi – ha dichiarato– non si rendono conto che stanno mettendo veramente a dura prova la vita di tanti ...

Advertising

pl1952 : Dritto e Rovescio, Matteo Bassetti inchioda Adinolfi: 'Schifato da tutto questo. Oggi i peggiori sono gli obesi...'… - Fabio_in_DC : Loftus Cheek giocatore totale ma non va bene perché non è biondo e con gli occhi azzurri come Arthur. Sono schifat… - vivalaltopa : Comunisti ed ex comunisti si sono rivelati i più cattivi,ubriacati dal potere che sempre avevano 'schifato' perché… - Fiodor1976 : @di_reddito mi sono schifato pure io. tutti in vetrina. vergogna. - ForEsordientus : RT @CriCurvaSudJ: I cicli finiscono, ci possono essere errori di scelte, infortuni o semplicemente sfortuna che ti portano a perdere i vari… -