Scatta da oggi il divieto di vendita della plastica monouso. Multe fino a 25mila per i trasgressori (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si tratta del cosiddetto “Sup-single use plastics” ma il divieto riguarda anche tutti i prodotti in plastica oxodegradabili. La violazione degli obblighi relativi a divieto, requisiti dei prodotti e marcatura è colpita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25mila euro Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si tratta del cosiddetto “Sup-single use plastics” ma ilriguarda anche tutti i prodotti inoxodegradabili. La violazione degli obblighi relativi a, requisiti dei prodotti e marcatura è colpita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro aeuro

