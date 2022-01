Sanremo 2022, la forza delle donne: canta Emma, dirige Francesca Michielin (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un selfie che suggella una collaborazione tra due grandi artiste della musica italiana e che lascia trasparire tantissime emozioni: è quello pubblicato da Emma e Francesca Michielin, che parteciperanno al Festival di Sanremo la prima in veste di cantante, la seconda nel ruolo di direttrice d’orchestra. Emma Marrone e Francesca Michielin, la loro unione Emma Marrone approderà sul palco dell’Ariston a dieci anni esatti dalla vittoria con il brano Non è l’Inferno: dopo aver co-condotto il Festival di Sanremo nel 2015 con Carlo Conti e aver calcato più volte il palco come super ospite, la cantante tornerà in gara, per la 72esima edizione del Festival di Sanremo, con Ogni volta è così, ... Leggi su dilei (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un selfie che suggella una collaborazione tra due grandi artiste della musica italiana e che lascia trasparire tantissime emozioni: è quello pubblicato da, che parteciperanno al Festival dila prima in veste dinte, la seconda nel ruolo di direttrice d’orchestra.Marrone e, la loro unioneMarrone approderà sul palco dell’Ariston a dieci anni esatti dalla vittoria con il brano Non è l’Inferno: dopo aver co-condotto il Festival dinel 2015 con Carlo Conti e aver calcato più volte il palco come super ospite, lante tornerà in gara, per la 72esima edizione del Festival di, con Ogni volta è così, ...

