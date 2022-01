Sampdoria | il nuovo difensore potrebbe arrivare dall’Hellas!

Advertising

DiMarzio : #SerieA | @TorinoFC_1906, nuovo giocatore positivo alla vigilia della sfida contro la @sampdoria - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #SerieA | @TorinoFC_1906, nuovo giocatore positivo alla vigilia della sfida contro la @sampdoria - GranataAndy : RT @DiMarzio: #SerieA | @TorinoFC_1906, nuovo giocatore positivo alla vigilia della sfida contro la @sampdoria - maxoulouvier23 : RT @DiMarzio: #SerieA | @TorinoFC_1906, nuovo giocatore positivo alla vigilia della sfida contro la @sampdoria - DiMarzio : #SerieA | @TorinoFC_1906, nuovo giocatore positivo alla vigilia della sfida contro la @sampdoria -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria nuovo

Difensore centrale di piede mancino, a Firenze, non sta rinverdendo i fasti di dieci anni fa, ma non avendo ancora raggiunto i 29, non sarebbe una idea malvagia, per arricchire la rosa...E come se non bastasse Allegri deve fare i conti con uninfortunio, quello di Bonucci , che in allenamento ha accusato un risentimento muscolare: tornerà dopo la sosta saltando anche...TORINO - "Il Torino FC comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore - vaccinato - è risultato positivo al COVID-19. La Società ha immediatamente infor ...Dopo la lunga pausa invernale e la Supercoppa che ha visto l’ennesimo trionfo della Juventus, torna in campo nel fine settimana la Serie A femminile. Ad aprire i giochi sarà la ...