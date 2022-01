Rugby | Challenge Cup | Treviso | con gli Scarlets per iniziare a vincere in Europa

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Secondo appuntamento continentale per la Benetton, che domani pomeriggio alle 16.15 a Monigo ospita i Newport Dragons. Derby celtico per i biancoverdi, che dopo il ko subito in casa di Gloucester vanno a caccia del primo successo inCup per puntare a un posto ai playoff. Benetton che arriva all’appuntamento dopo il lungo stop a causa della pandemia, con il derby di ritorno dell’UnitedChampionship con le Zebre saltato e con gli allenamenti che nelle ultime settimane sono stati influenzati dai tanti assenti proprio per Covid. Di fronte i Newport Dragons, anche loro a caccia del primo successo, ma con già due ko insul groppone e che perdendo a Monigo vedrebbero le chance di qualificazione ridotte all’osso. “I Dragons sono chiaramente una squadra fisica che conosciamo bene. A loro piace ...

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Challenge

OA Sport

... sabato 15 gennaio alle ore 16.15 italiane , i Leoni torneranno in campo per disputare il secondo match della propriaCup. Si giocherà allo stadio Monigo di Treviso , con il Benetton...Il meglio del grandeeuropeo a livello di club è su Sky, con l' Heineken Champions Cup e la EuropeanCup , che stanno per mettere in scena la terza giornata della fase a gironi dell'edizione 2021/2022. Su ...Secondo appuntamento continentale per la Benetton Treviso, che domani pomeriggio alle 16.15 a Monigo ospita i Newport Dragons. Derby celtico per i biancoverdi, che dopo il ko subito in casa di Glouces ...In vista della seconda metà di stagione che vedrà le Zebre Rugby competere nei due tornei internazionali United Rugby Championship ed EPCR Challenge Cup, il pack del XV del Nord Ovest si rinforza con ...