Quirinale | fonti Nazareno | “Delusione e preoccupazione per scelta centrodestra”

"Delusione e preoccupazione". E' questa la reazione che filtra dal Pd, sottolineano fonti del Nazareno, dopo la scelta del centrodestra di confermare l'indicazione del nome di Silvio Berlusconi come candidato per il Quirinale. "Dobbiamo avere un approccio costruttivo, metterci tutti attorno a un tavolo per trovare una soluzione condivisa" ha detto oggi Enrico Letta dopo aver intitolato il circolo Trionfale del Pd a David Sassoli. "E' un approccio – ha sottolineato – da confermare anche per quanto riguarda il centrodestra, bisogna avere la capacità di andare oltre le bandiere e gli stendardi, nessuno si deve sentire escluso dalla scelta di un o una presidente della Repubblica, affinché si possa fare una scelta di ...

