Nel mondo post-Covid la lealtà sarà l’arma vincente dei brand

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Il, fungendo da catalizzatore su tanti cambiamenti in atto nella società, ha dato un forte impulso anche all’evoluzione del. La pandemia ha colto il marchio nel bel mezzo di un profondo processo di trasformazione e per cogliere l’effettiva portata del quale è bene dare, in modo sintetico, uno sguardo a largo raggio sulla sua storia. Il marchio, come è stato autorevolmente ricordato, «ha origini antichissime. Se ne trovano tracce agli albori della storia dell’umanità, nei primordiali atti di marcatura di animali, manufatti, gioielli e vasellame. Il marchio esiste da quando esiste l’uomo» (Claudio Parisi Presicce). Sviluppatosi in modo pieno nel corso dell’Ottocento, sull’onda del capitalismo industriale, dalla metà del Novecento ha assunto la moderna conformazione di un segno distintivo, atto a «consentire al pubblico dei consumatori di ...

Advertising

Inter : ??? Steven Zhang: 'La vittoria della #SupercoppaFrecciarossa ci dà tanta energia per il futuro, dedico questo trofeo… - GuidoDeMartini : ?? A PROPOSITO DI PARACETAMOLO (Tachipirina) E VIGILE ATTESA. ?? CONTRI: 'i responsabili purtroppo vanno ricercati ne… - enpaonlus : Gli animali non sono cose e hanno dei diritti: così nel mondo le leggi cambiano grazie agli attivisti… - matitesbagliate : RT @NotizieB: Prima di pensare a cambiare il mondo, fare rivoluzioni, meditare nuove costituzioni, #dobbiamoPrima scendere nel nostro cuore… - FanclubJaime : AUGURI JAIME E CAROLINA LA PICCOLA DANIELA CANELA E BELLISSIMA.DONATELLA EL CLUB DE FANS NEL MONDO DE JAIME AYMERIC… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel mondo

La Repubblica

La campionessa olimpica e tre volte campionessa delè tornata in grandissima formamomento più importante dell'anno, pronta per bissare il titolo a cinque cerchi tra un mesetto. La ...Purtroppo il calcio è unin cui le aristocrazie sopravvivono, un nazione indipendente in cui ... A Genova finì male, salutò mestamente dicendo che lui sapeva "come vanno le cosecalcio". Quest'...A Ladispoli attesa per il possibile scontro Grando – Pascucci mentre a Cerveteri è ufficiale la Belardinelli. E a luglio arriva Jova… Da sempre i primi giorni dell’anno sono quelli in cui si stila un ...CAVALLINO TREPORTI - Un mito, ma soprattutto un gentiluomo, in campo e fuori. Lutto nel mondo del calcio e in tutta Cavallino-Treporti: si è spento all’età di 74 anni ...