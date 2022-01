Matt Cardona | “L’NWA è vecchia e noiosa | sono qui per salvarla”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 15 gennaio 2022) Uno dei Wrestlers ad aver ottenuto maggior successo dopo il licenziamento dalla WWE è, senz’alcun dubbio,che, parallelamente ad una discreta run da face in IMPACT, ha reinventato il proprio personaggio diventando uno dei più odiati heel nelle federazioni indipendenti, avendo anche vinto il GCW World Championship, strappato dalle mani del beniamino del pubblico Nick Gage. Dopo aver ottenuto innumerevoli successi, dunque,si è spostato in NWA, dove promette di risollevare le sorti di una federazione ormai antica e. “Nonun invasore,un salvatore” “in NWA per un motivo simile a quello per cui mi trovavo in GCW. Nonun invasore, nonuno straniero.qui ...