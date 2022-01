Mascherine Ffp2 gratis e nuove assunzioni, prima vittoria dei professori in Francia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lo sciopero degli insegnanti francesi contro i nuovi protocolli importi dal governo per l'emergenza Covid-19 ha portato una prima vittoria al settore. Il ministro dell'Istruzione ha garantito che il governo fornirà cinque milioni di... Leggi su europa.today (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lo sciopero degli insegnanti francesi contro i nuovi protocolli importi dal governo per l'emergenza Covid-19 ha portato unaal settore. Il ministro dell'Istruzione ha garantito che il governo fornirà cinque milioni di...

Advertising

fattoquotidiano : Le mascherine in classe erano state garantite per le materne. Il commissario Figliuolo le ha ordinate tre giorni fa… - SkyTG24 : Mascherine Ffp2 rosa alla Polizia, il sindacato insorge: “Indecorose” - borghi_claudio : Cosa mi tocca vedere. Persino STRISCIA LA NOTIZIA si è accorta dell'impresa del giorno di speranza e locatelli, ovv… - Italia_Notizie : Mascherine Ffp2 rosa per la Polizia, il sindacato: “Indecorose. Nessun pregiudizio, l’uso della divisa è soggetto a… - StefaniaVaselli : RT @Adnkronos: Mascherine Ffp2 rosa alla Polizia. Il sindacato: 'E’ indecoroso'. #covid -