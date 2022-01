Lucia Bronzetti nel main draw degli Australian Open | Piccari | “Successo meritato raggiunto con il lavoro”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) “si merita questoperché è una ragazza semplice, è proprio una ragazza con i piedi per terra. Viaggiare con lei è un, è dura, ma paragonandola a tante altre giocatrici del circuito, lei mi fa sentire in vacanza con il suo comportamento esemplare. È educata, lavora al massimo, si è costruita ed è migliorata tantissimo nel corsoanni”. Parla così da Melbourne un commosso Francesco, che insieme al fratello Alessandro, all’ex numero 33 WTA Karin Knapp e al nutrito staff del&Knapp Tennis Team di Anzio (Roma) brinda alla qualificazione nel tabellone principaledi...

Ultime Notizie dalla rete : Lucia Bronzetti

Missione compiuta per Lucia Bronzetti e Martina Trevisan nelle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam del 2022 (in programma dal 17 al 30 gennaio con un montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sui campi in ...Le due azzurre superano il turno decisivo delle qualificazioni MELBOURNE (AUSTRALIA) - Missione compiuta per Lucia Bronzetti e Martina Trevisan nelle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam del 2022 (in programma dal 17 al 30 gennaio con un montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sui campi in ...Sono stati effettuati i posizionamenti delle giocatrici qualificate nel tabellone principale degli Australian Open 2022. Coinvolte nel processo due giocatrici italiane, vale a dire Martina Trevisan e Lucia Bronzetti