L'età media dei contagiati con il Covid è 37 anni, dei morti è 80 (Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI - L'età media di chi contrae l'infezione è 37 anni, chi viene ricoverato ha invece un'età media di 67 anni e chi decede ha un'età media di 80 anni". Lo ha detto il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, commentando in un video i dati del monitoraggio settimanale del Covid. Sono 186.253 i nuovi casi Covid registrati in Italia il 14 gennaio 2022, in leggero aumento rispetto alle 24 ore precedenti (184.615) ma in netto aumento rispetto venerdì scorso (108.304), che però era un post-festivo venendo dopo l'Epifania. Con 1.132.309 tamponi, quasi 50mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale dal 15,6% al 16,4%. In aumento i decessi, 360 (ieri 316), il numero più alto finora di questa quarta ondata, ai livelli di metà aprile scorso. Le ... Leggi su agi (Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI - L'etàdi chi contrae l'infezione è 37, chi viene ricoverato ha invece un'etàdi 67e chi decede ha un'etàdi 80". Lo ha detto il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, commentando in un video i dati del monitoraggio settimanale del. Sono 186.253 i nuovi casiregistrati in Italia il 14 gennaio 2022, in leggero aumento rispetto alle 24 ore precedenti (184.615) ma in netto aumento rispetto venerdì scorso (108.304), che però era un post-festivo venendo dopo l'Epifania. Con 1.132.309 tamponi, quasi 50mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale dal 15,6% al 16,4%. In aumento i decessi, 360 (ieri 316), il numero più alto finora di questa quarta ondata, ai livelli di metà aprile scorso. Le ...

