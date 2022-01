«Il bollettino non deve cambiare»: il Cts conferma la linea dell’Iss sul conteggio dei casi di Covid (Di venerdì 14 gennaio 2022) Per il Comitato tecnico scientifico i dati riportati sul bollettino giornaliero del monitoraggio Covid devono rimanere invariati. Come già detto dall’Istituto superiore di Sanità, il numero di casi sintomatici non può essere scorporato da quello degli asintomatici. Il Cts ha quindi confermato la linea già tracciata dall’Iss nel corso della riunione di oggi, 14 gennaio, in merito alla richiesta delle Regioni di modificare le modalità con le quali vengono conteggiati i pazienti Covid negli ospedali. Gli esperti, sempre secondo fonti del Comitato, avrebbero ribadito la necessità di continuare a conteggiare anche gli asintomatici che entrano in ospedale per altri motivi ma che risultano positivi al virus per monitorare l’andamento della pandemia e identificare le varianti. Secondo ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 gennaio 2022) Per il Comitato tecnico scientifico i dati riportati sulgiornaliero del monitoraggiodevono rimanere invariati. Come già detto dall’Istituto superiore di Sanità, il numero disintomatici non può essere scorporato da quello degli asintomatici. Il Cts ha quindito lagià tracciata dall’Iss nel corso della riunione di oggi, 14 gennaio, in merito alla richiesta delle Regioni di modificare le modalità con le quali vengono conteggiati i pazientinegli ospedali. Gli esperti, sempre secondo fonti del Comitato, avrebbero ribadito la necessità di continuare a conteggiare anche gli asintomatici che entrano in ospedale per altri motivi ma che risultano positivi al virus per monitorare l’andamento della pandemia e identificare le varianti. Secondo ...

