Gli alunni che inguaiano la prof senza Green Pass con la loro protesta

Per due giorni di fila si è presentata in classe con la mascherina chirurgica invece della Ffp2, obbligatoria per legge in quanto c'erano stati dei casi positivi nell'aula. Ma dopo aver chiuso un occhio la prima volta – come riporta la Gazzetta di Modena – i suoi studenti hanno deciso di protestare apertamente con un gesto forte, alzandosi e andandosene dall'aula. È successo in una scuola media di Modena, la Giosuè Carducci, dove la classe stava attendendo la professoressa – che già in Passato si era lasciata andare a critiche al governo e all'uso di gel igienizzante e dispositivi di protezione individuale – per sostenere una verifica di due ore. Alla vista della donna ancora senza mascherina Ffp2, hanno prima provato a convincerla, ma di fronte al suo ennesimo rifiuto hanno abbandonato l'aula, mentre l'insegnante li ...

