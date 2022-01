GF Vip, Soleil apre a Delia: “Una cosa a tre? Se lei mi piace…” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vip 6 si discuteva di omosessualità e bisessualità, e in particolar modo le ragazze parlavano dell’eventualità di andare con un’altra donna, soprattutto in un trio con il proprio uomo. Se Sophie Codegoni ha escluso categoricamente la cosa, Soleil Sorge si è invece detta assolutamente aperta a questo genere di nuove esperienze. “Se la donna mi piace, perché no” ha dichiarato candidamente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. A questo punto, le è stato fatto notare che sta per entrare Delia (che in passato si è dichiarata bisex), la moglie di Alex Belli, con il quale Soleil ha avuto la celebre “chimica artistica”. “Sei pronta per Delia” ha chiosato Sophie, mentre la Sorge si metteva a ridere. Dello stesso argomento potrebbe ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vip 6 si discuteva di omosessualità e bisessualità, e in particolar modo le ragazze parlavano dell’eventualità di andare con un’altra donna, soprattutto in un trio con il proprio uomo. Se Sophie Codegoni ha escluso categoricamente laSorge si è invece detta assolutamente aperta a questo genere di nuove esperienze. “Se la donna mi piace, perché no” ha dichiarato candidamente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. A questo punto, le è stato fatto notare che sta per entrare(che in passato si è dichiarata bisex), la moglie di Alex Belli, con il qualeha avuto la celebre “chimica artistica”. “Sei pronta per” ha chiosato Sophie, menla Sorge si metteva a ridere. Dello stesso argomento pobbe ...

