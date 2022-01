Finale Riske-Keys in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Adelaide 2 2022 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Alison Riske e Madison Keys sono le finaliste del Wta 250 di Adelaide 2 2021 e si sfideranno per il titolo australiano. Sarà derby a stelle e strisce nell’atto conclusivo del torneo. Riske ha beneficiato del forfait di Tamara Zidansek, ed è avanzata senza giocare. Keys ha invece sconfitto in rimonta Gauff al termine di un match lottato e con il punteggio di 3-6 6-2 7-5. La Finale andrà in scena sabato 15 gennaio alle ore 06.30, sul Campo Centrale. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con consueto live streaming disponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite la nuova piattaforma SuperTennix, previo abbonamento per i non abbonati Fit. In alternativa, Sportface.it ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Alisone Madisonsono le finaliste del Wta 250 di2 2021 e si sfideranno per il titolo australiano. Sarà derby a stelle e strisce nell’atto conclusivo del torneo.ha beneficiato del forfait di Tamara Zidansek, ed è avanzata senza giocare.ha invece sconfitto in rimonta Gauff al termine di un match lottato e con il punteggio di 3-6 6-2 7-5. Laandrà in scena sabato 15 gennaio alle ore 06.30, sul Campo Centrale. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con consueto livedisponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite la nuova piattaforma SuperTennix, previo abbonamento per i non abbonati Fit. In alternativa, Sportface.it ...

