(Di sabato 15 gennaio 2022) «Per me quella bambina era come una figlia. Mi sento in colpa, non sono stato attento». Azhar Mohssine, 32enne di origini marocchine, piange e si dispera davanti agli inquirenti che lo...

Advertising

LuigiIvanV : RT @Castelletta61: Sempre marocchino Fatima cade dal quarto piano e muore a Torino, fermato il compagno della madre. «Omicidio volontario»… - nerontolino : RT @Castelletta61: Sempre marocchino Fatima cade dal quarto piano e muore a Torino, fermato il compagno della madre. «Omicidio volontario»… - Castelletta61 : Sempre marocchino Fatima cade dal quarto piano e muore a Torino, fermato il compagno della madre. «Omicidio volont… - francobus100 : Fatima cade dal quarto piano e muore a Torino, fermato il compagno della madre. «Omicidio volontario»… -

Ultime Notizie dalla rete : Fatima cade

ilmattino.it

...d'acqua chedall'alto. Sono uscita per dire loro di abbassare la voce e quando ho aperto la porta ho visto la bambina a terra, che respirava a fatica e ho subito chiamato i soccorsi'....... l'intervista telefonica a un'addolorata Stefania, la prima ad avere soccorso: 'Ho sentito ...Zona gialla e zona arancione cosa cambia/ Le regole e i divieti in base al green pass BIMBADAL ...Foto hot davanti chiesa, influencer rischia carcere/ Offende sentimento religioso. BIMBA PRECIPITA DAL BALCONE, COMPAGNO MADRE ERA UBRIACO. Azar Mohssine, il compagno 23enne della madre della piccola ...«Per me quella bambina era come una figlia. Mi sento in colpa, non sono stato attento». Azhar Mohssine, 32enne di origini marocchine, piange e si dispera davanti agli inquirenti che ...