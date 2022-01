Estorsione a un dipendente | 2 misure cautelari a Catania

Advertising

Spartaco1950 : Sappiamo che sei un luminare del diritto nel campo della truffa aggravata ma di estorsione non capisci un tubo.Chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Estorsione dipendente

askanews

... l'industria e il commercio, oppure per delitto di omicidio volontario, furto, rapina,, ...dell'attività di agente immobiliare o mediatore in primis con l'attività di lavorosia ...... indicazione quest'ultima che forse era strettamentedal fatto che Di Raimondo era stato ... cui aveva partecipato lo stesso Avola; che aveva avuto un ruolo nellasubita dal ...Si facevano restituire parte dei soldi dello stipendio da un dipendente prelevando le somme da un Atm dopo averlo obbligato a consegnargli la sua tessera bancomat. E' l'accusa contestata dalla Procura ...In manette 9 persone vicine alla famiglia Mazzei. Le indagini riscontrano le dichiarazioni di collaboratori The post Sgominato clan dedito alle estorsioni, nel mirino le imprese nel catanese appeared ...