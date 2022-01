Covid | report Iss | Rt sale a 1 | 56 | da 1 | 43 Incidenza su | a 1 988 da 1669 Omicron predominante all' 81%

(Di venerdì 14 gennaio 2022) In leggera diminuzione l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero. In crescita il tasso di occupazione di posti letto in area medica, 27,6% (il precedente era 21,6%), e in terapia intensiva, 17,5% (rispetto al 15,4%). Crescono i contagi tra i sanitari

Advertising

fattoquotidiano : Covid, report negli ospedali sentinella: “In 7 giorni ricoveri su del 32%. Necessarie misure che limitino la circol… - myrtamerlino : La proposta del professor Matteo #Bassetti: 'Cambiamo il report dei dati, diamolo una volta a settimana. Torniamo a… - repubblica : Bassetti: 'Basta con il report quotidiano, i dati sono gonfiati dai troppi tamponi. Il 35% dei ricoverati nei repar… - 1nessuno100mil2 : RT @LukeDuke1268: Public Health Scotland VE negativa praticamente su tutti i fronti - LukeDuke1268 : RT @LukeDuke1268: Public Health Scotland VE negativa praticamente su tutti i fronti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid report

...con il tasso più alto di occupazione dei reparti di area non critica da parte dei pazienti: è ... Ilevidenzia che nell'ultima settimana è raddoppiato il numero di nuovi casi non associati a ...Indice Rt in salita. I casi diin Italia aumentano e molte regioni rischiano di passare in zona gialla e zona arancione con ... A lanciare l'allarme è il nuovodell'Istituto superiore di ...Per i medici di famiglia realizzati periodicamente corsi di aggiornamento online serali, strumento veloce ed efficace per stare al passo con i tempi. Cricelli: “Stiamo affrontando i problemi relativi ...La misura è stata emessa dal gip del tribunale di Reggio Emilia su richiesta della Procura nell'ambito dell'operazione 'Perseverance' contro la 'ndrangheta ...