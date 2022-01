Covid, colori Regioni dal 17 gennaio: la Valle d'Aosta va in zona arancione (Di venerdì 14 gennaio 2022) I molti contagi da coronavirus spingono anche i dati relativi all'occupazione degli ospedali nei territori italiani, facendo cambiare le fasce di rischio Covid già da lunedì prossimo. La Valle d'Aosta supera tutti i parametri previsti ed entra in zona arancione. A rischio anche Sicilia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Calabria. Rischiano il giallo Umbria, Puglia e Campania Leggi su tg24.sky (Di venerdì 14 gennaio 2022) I molti contagi da coronavirus spingono anche i dati relativi all'occupazione degli ospedali nei territori italiani, facendo cambiare le fasce di rischiogià da lunedì prossimo. Lad'supera tutti i parametri previsti ed entra in. A rischio anche Sicilia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Calabria. Rischiano il giallo Umbria, Puglia e Campania

