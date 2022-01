Caso Djokovic, Sileri: “Ha commesso un errore grossolano, non è un campione” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Intervenuto a Radio Cusano Campus, il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri ha commentato la vicenda di Novak Djokovic, espulso per la seconda volta dall’Australia e costretto – a meno di improbabili ribaltoni nei ricorsi – a non disputare gli Australian Open: “Le regole devono essere chiare. Lui ha ammesso di aver commesso un errore, però è un errore grossolano e non da campione. Un campione si vede anche nel quotidiano. Non è stato certo un buon esempio. Credo che il governo australiano farà la scelta più giusta. Qui dobbiamo metterci in testa che c’è un problema e che le regole devono essere seguite, a maggior ragione quando si tratta di un personaggio che ha visibilità la regola deve essere da esempio. E’ come quando chiedono ad una ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Intervenuto a Radio Cusano Campus, il sottosegretario alla salute Pierpaoloha commentato la vicenda di Novak, espulso per la seconda volta dall’Australia e costretto – a meno di improbabili ribaltoni nei ricorsi – a non disputare gli Australian Open: “Le regole devono essere chiare. Lui ha ammesso di averun, però è une non da. Unsi vede anche nel quotidiano. Non è stato certo un buon esempio. Credo che il governo australiano farà la scelta più giusta. Qui dobbiamo metterci in testa che c’è un problema e che le regole devono essere seguite, a maggior ragione quando si tratta di un personaggio che ha visibilità la regola deve essere da esempio. E’ come quando chiedono ad una ...

