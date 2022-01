Capitale Verde Europea | è l’anno di Grenoble

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Il 15 gennaio, la città francese didiventa ufficialmente laper il 2022, subentrando alla città finlandese di Lahti. “si è guadagnata il titolo di– dice il commissario per l’Ambiente, gli Oceani e la Pesca Virginijus Sinkevi?ius – grazie al suo fermo impegno nel creare una città più sana per e con i suoi cittadini. Spero cheda Green Capital didia un ulteriore impulso alla sua leadership green e ispiri altre città in Europa a sfruttare le opportunità del Green Deal europeo”.ha ottenuto il titolo di capofila nella transizione sostenibile, in particolare, grazie al fatto di essere stato il primo ente locale francese ad adottare un ...

TomasBXL : #SvizzeraUE la città di Basilea non potrà più candidarsi al titolo di capitale verde europea

Basilea non potrà candidarsi per l'edizione 2025 del premio Capitale verde d'Europa, come avrebbe voluto fare. La ragione è il fallimento dell'accordo quadro tra Svizzera e Unione europea. Lo scorso dicembre Bruxelles ha infatti deciso di permettere, fino a ......