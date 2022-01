Cannabis light, da cosa nasce l’allarme dei produttori (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si torna a parlare di Cannabis dopo il via libera a un decreto interministeriale che definisce l’elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee. Un testo che sembra preoccupare i produttori. Ma secondo alcuni le conseguenze saranno meno gravi di quelle paventate Leggi su tg24.sky (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si torna a parlare didopo il via libera a un decreto interministeriale che definisce l’elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee. Un testo che sembra preoccupare i. Ma secondo alcuni le conseguenze saranno meno gravi di quelle paventate

