Calcio, il 21 il giudice deciderà sulle partite rinviate (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il giudice sportivo ha reso noto il giorno in cui verranno prese le decisioni sulle tre partite non disputate nel primo week-end di campionato del 2022 e sul ricorso dell’Udinese dopo la sfida persa contro l’Atalanta il 9 gennaio scorso. Il giudice su Atalanta-Torino del 6 gennaio, e sul ricorso della società granata, si pronuncerà il 21 gennaio 2022; su Salernitana-Venezia del 6 gennaio, e sul ricorso della società campana, si pronuncerà lo stesso giorno; anche su Fiorentina-Udinese, e sul ricorso del club friulano, si pronuncerà il 21 gennaio. Infine, su Udinese-Atalanta del 9 gennaio l’organo di giustizia sportiva si pronuncerà il 25 gennaio, dopo il ricorso della stessa società bianconera. Le partite era sub-judice L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ilsportivo ha reso noto il giorno in cui verranno prese le decisionitrenon disputate nel primo week-end di campionato del 2022 e sul ricorso dell’Udinese dopo la sfida persa contro l’Atalanta il 9 gennaio scorso. Ilsu Atalanta-Torino del 6 gennaio, e sul ricorso della società granata, si pronuncerà il 21 gennaio 2022; su Salernitana-Venezia del 6 gennaio, e sul ricorso della società campana, si pronuncerà lo stesso giorno; anche su Fiorentina-Udinese, e sul ricorso del club friulano, si pronuncerà il 21 gennaio. Infine, su Udinese-Atalanta del 9 gennaio l’organo di giustizia sportiva si pronuncerà il 25 gennaio, dopo il ricorso della stessa società bianconera. Leera sub-judice L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

SkySport : Squalificati Coppa Italia, le decisioni del giudice sportivo per i quarti #SkySport #CoppaItalia #Firoentina… - anteprima24 : ** #Calcio, il 21 il #Giudice deciderà sulle partite rinviate ** - luigi_lb7 : C'è un arbitro in giro per il web, che si atteggia a moralizzatore e giudice supremo non solo per il regolamento de… - psb_original : Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per D'Alessandro e Mazzitelli #SerieB - sportli26181512 : Covid, il giudice sportivo: il 21 e il 25 gennaio si decide sui ricorsi per le gare non disputate: Covid, il giudic… -