Buone notizie per il Napoli: un calciatore torna negativo! (Di venerdì 14 gennaio 2022) Buone notizie per il Napoli. Spalletti puo’ tornare a sorridere: Piotr Zielinski è risultato negativo in seguito ad un secondo tampone di controllo dopo quello effettuato ieri. Questo il comunicato della società: “Zielinski negativo al Covid-19. Il calciatore ha effettuato un secondo tampone di controllo, dopo quello di ieri, ed entrambi hanno dato esito negativo”! Zielinski Napoli CovidIl calciatore potrà, dunque, tornare ad allenarsi con i compagni e, con ogni probabilità, essere disponibile per la trasferta a Bologna in programma lunedì sera alle 18:30. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di venerdì 14 gennaio 2022)per il. Spalletti puo’re a sorridere: Piotr Zielinski è risultato negativo in seguito ad un secondo tampone di controllo dopo quello effettuato ieri. Questo il comunicato della società: “Zielinski negativo al Covid-19. Ilha effettuato un secondo tampone di controllo, dopo quello di ieri, ed entrambi hanno dato esito negativo”! ZielinskiCovidIlpotrà, dunque,re ad allenarsi con i compagni e, con ogni probabilità, essere disponibile per la trasferta a Bologna in programma lunedì sera alle 18:30. Matteo Brignone

Advertising

AntoVitiello : In attesa di comunicazioni su #Tomori, buone notizie da #Milanello: stamattina Mike #Maignan si è allenato regolarmente con un defaticante - AurelianoStingi : Buone notizie da US, pare confermata la minore aggressività della malattia ( in soggetti vaccinati/guariti). Minor… - AnnalisaChirico : Perché le buone notizie che vengono da scienziati anche membri Cts non hanno lo stesso risalto mediatico dei profet… - gpfabing : RT @thebrightside0: Quando è la #Calabria e #Cerisano la protagonista del nostro progetto Scatola della Positività ?? TG delle Buone Notizi… - GioMelandri : RT @GdArchitettura: Buone notizie al @Museo_MAXXI: l’architettura è donna! In una professione dalle grandi disuguaglianze di genere, una mo… -