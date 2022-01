Bomba Gf Vip | Aereo Per Lulù ” No al razzismo” Katia Ricciarelli esplode di rabbia e minaccia Mediaset si arrende e la caccia

Leggi su cityroma

(Di venerdì 14 gennaio 2022)continua a essere nell’occhio del ciclone al Grande Fratello Vip. Nessuno si è scordato delle frasi aberranti pronunciate nei confronti di Lucrezia ‘’ Selassiè. “Torna a scuola al tuo Paese”, aveva detto la soprano alla giovane nel corso di un acceso battibecco, oltre a darle della “scimmia”. Uno sfondone più che dimenticabile. Forse l’ex di Pippo Baudo non sapeva cheè nata in Italia, ha fatto le scuole nel Bel Paese e, come la stessa, paga le tasse qui. E anche laddove fosse stata straniera, quella frase avrebbe comunque avuto una patina razzista. Sulla vicenda, i fan della Selassiè hanno voluto riaccendere i riflettori, inviando unsopra la Casa di Cinecittà. “tutta l’Italia è con te. No al ...