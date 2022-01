Allegri: «Arriveremo a fine stagione con questa rosa. Dybala? Le valutazioni contrattuali spettano al club» (Di venerdì 14 gennaio 2022) Alla vigilia di Juventus-Udinese, il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa. «Domani affrontiamo una squadra fisica, che si difende molto bene. Sarà una gara diversa rispetto a quelle contro Roma e Inter. Serviranno pazienza e lucidità». «Ci saranno sicuramente dei cambiamenti domani. Stiamo tutti abbastanza bene tranne Danilo che non è ancora a disposizione e Bonucci che ieri ha avuto un risentimento e lo ritroveremo dopo la sosta». «L’ho già detto, la rosa della Juventus è questa e con questi giocatori dobbiamo arrivare nel migliore dei modi alla fine della stagione. Stiamo crescendo come squadra, stiamo lavorando col massimo impegno per ottenere il massimo dei risultati e dobbiamo solamente rimanere sereni». «Stiamo lavorando bene, con il massimo impegno. Dobbiamo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 gennaio 2022) Alla vigilia di Juventus-Udinese, il tecnico bianconero, Massimiliano, ha parlato in conferenza stampa. «Domani affrontiamo una squadra fisica, che si difende molto bene. Sarà una gara diversa rispetto a quelle contro Roma e Inter. Serviranno pazienza e lucidità». «Ci saranno sicuramente dei cambiamenti domani. Stiamo tutti abbastanza bene tranne Danilo che non è ancora a disposizione e Bonucci che ieri ha avuto un risentimento e lo ritroveremo dopo la sosta». «L’ho già detto, ladella Juventus èe con questi giocatori dobbiamo arrivare nel migliore dei modi alladella. Stiamo crescendo come squadra, stiamo lavorando col massimo impegno per ottenere il massimo dei risultati e dobbiamo solamente rimanere sereni». «Stiamo lavorando bene, con il massimo impegno. Dobbiamo ...

