Al San Pio il punto nascita Covid ancora non c’è: neomamma positiva partorisce (e resta) in ambulatorio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEmergenza vuol dire spesso straordinarietà. E’ una delle lezioni che ci ha impartito il Covid. Assunto particolarmente attuale se si parla di ospedali, presidii letteralmente travolti dalla pandemia e tenuti in piedi – in tanti casi e a più riprese – dalla professionalità di medici e infermieri. Ma le difficoltà restano, specialmente quando riemergono pecche ataviche della nostra sanità, una su tutte la disorganizzazione. Emblematico quanto accaduto la scorsa notte al ‘San Pio’ dove il 118 ha trasportato una venticinquenne del capoluogo, ormai prossima al parto. positiva al Coronavirus, la sua esperienza si è rivelata decisamente diversa da quella vissuta da tutte le altre neomamme. Al momento, infatti, il principale nosocomio sannita è sprovvisto del punto nascita ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEmergenza vuol dire spesso straordinarietà. E’ una delle lezioni che ci ha impartito il. Assunto particolarmente attuale se si parla di ospedali, presidii letteralmente travolti dalla pandemia e tenuti in piedi – in tanti casi e a più riprese – dalla professionalità di medici e infermieri. Ma le difficoltàno, specialmente quando riemergono pecche ataviche della nostra sanità, una su tutte la disorganizzazione. Emblematico quanto accaduto la scorsa notte al ‘San Pio’ dove il 118 ha trasportato una venticinquenne del capoluogo, ormai prossima al parto.al Coronavirus, la sua esperienza si è rivelata decisamente diversa da quella vissuta da tutte le altre neomamme. Al momento, infatti, il principale nosocomio sannita è sprovvisto del...

