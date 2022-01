Vergine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Quali erano i tuoi giocattoli preferiti da piccola? È un buon momento per recuperare quei ricordi e perfino cercare una versione moderna di quei giochi per rivivere la gioia che ti hanno dato. Secondo la mia analisi astrologica, dovresti invitare... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Quali erano i tuoi giocattoli preferiti da piccola? È un buon momento per recuperare quei ricordi e perfino cercare una versione moderna di quei giochi per rivivere la gioia che ti hanno dato. Secondo la mia analisi astrologica, dovresti invitare... Leggi

