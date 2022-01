Valentino Rossi scioglie le riserve sul suo futuro | cosa farà

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ci saranno anche due tappe Italiane, come spiega 'Gazzetta dello Sport'. La prima a Imola il weekend dell'1 - 3 aprile per l'Endurance Cup, e poi Misano (1 - 3 luglio) durante la Sprint Cup.

Il GTWC Europe è uno dei campionati più serrati e spettacolari al mondo. Da qualche anno a questa parte è suddiviso in Endurance e Sprint Cup. La prima è senza dubbio la più prestigiosa visto la ...Ufficiale:sarà al via del GT World Challenge EuropeValentino Rossi correrà il GT World Challenge Europe 2022. Il Dottore ha svelato quale sarà la sua nuova avventura dopo aver lasciato la MotoGP: come già si sapeva abbraccerà le quattro ruote e prende ...TAVULLIA - Valentino Rossi non lascia e anzi raddoppia, continando a correre ma su quattro ruote, quelle delle Gran Tursimo Audi. Il campione di Tavullia ha rotto gli indugi e ...