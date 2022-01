"Vaccinati conteggiati come i no vax". Francesca Donato, la "bestialità" che fa infuriare Giletti | Video (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Lei si rende conto che è una bestialità?". Anche Massimo Giletti ascolta sconcertato la versione di Francesca Donato, europarlamentare uscita dalla Lega a settembre perché no vax e no green pass, in aperta polemica con la linea di Matteo Salvini. In collegamento con Non è l'arena su La7, la Donato sostiene che nella quota di "no vax" ricoverati in terapia intensiva, vengano conteggiati anche i Vaccinati con doppia dose ancora in attesa del "booster". "Non se ne può più di dire queste cose, basta! Mi scusi onorevole ma perché continua a dire queste cose? Ma basta, ogni volta... Questo è negare la verità", esplode il virologo Fabrizio Pregliasco, in studio. "Io parlo con i responsabili dei reparti, il problema è la mancanza di personale, ci sono un sacco di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Lei si rende conto che è una?". Anche Massimoascolta sconcertato la versione di, europarlamentare uscita dalla Lega a settembre perché no vax e no green pass, in aperta polemica con la linea di Matteo Salvini. In collegamento con Non è l'arena su La7, lasostiene che nella quota di "no vax" ricoverati in terapia intensiva, venganoanche icon doppia dose ancora in attesa del "booster". "Non se ne può più di dire queste cose, basta! Mi scusi onorevole ma perché continua a dire queste cose? Ma basta, ogni volta... Questo è negare la verità", esplode il virologo Fabrizio Pregliasco, in studio. "Io parlo con i responsabili dei reparti, il problema è la mancanza di personale, ci sono un sacco di ...

oldwolf1964 : @Massimo99974799 @Fernand40039271 Coglione di merda i vaccinati con due dosi che crepano di Covid vengono conteggia… - dolores20943592 : RT @DianaLanciotti: Qualcuno riesce a trovare il video del prof. #Vaia di pochi giorni fa dove dice che come 'non vaccinati' vengono conte… - Arianna42843157 : RT @DianaLanciotti: Qualcuno riesce a trovare il video del prof. #Vaia di pochi giorni fa dove dice che come 'non vaccinati' vengono conte… - Ambrakey1 : RT @DianaLanciotti: Qualcuno riesce a trovare il video del prof. #Vaia di pochi giorni fa dove dice che come 'non vaccinati' vengono conte… - angelamaria_c : RT @AStramezzi: Quindi, il Medico ammette alla RAI, che in Ospedale, solo chi ha avuto la terza dose viene conteggiato tra i malati Covid v… -