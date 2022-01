USA: repubblicani chiedono di annullare i colloqui sul nucleare con l’Iran (Di giovedì 13 gennaio 2022) I repubblicani della Camera USA chiedono all’amministrazione Biden di annullare i colloqui sul nucleare con l’Iran. Secondo loro, non esiste un percorso diplomatico produttivo e Teheran sta sfruttando l’occasione per portare avanti il suo programma nucleare. I legislatori chiedono quindi di applicare con forza le sanzioni esistenti contro l’Iran. USA: cosa chiedono i repubblicani all’amministrazione Leggi su periodicodaily (Di giovedì 13 gennaio 2022) Idella Camera USAall’amministrazione Biden disulcon. Secondo loro, non esiste un percorso diplomatico produttivo e Teheran sta sfruttando l’occasione per portare avanti il suo programma. I legislatoriquindi di applicare con forza le sanzioni esistenti contro. USA: cosaall’amministrazione

Advertising

GiovaQuez : Nostra signora dei clacson: 'Quel cane non si deve mandare alla presidenza della Repubblica. E se vogliono arrivare… - Billa42_ : USA: repubblicani chiedono di annullare i colloqui sul nucleare con l’Iran - Agenparl : USA, I repubblicani presentano disegno di legge per sanzionare la Cina. «Ostruzione dell'indagine sulle origini de… - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Assalto al Congresso Usa, capo dei Repubblicani non collabora a inchiesta #congressousa - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Assalto al Congresso Usa, capo dei Repubblicani non collabora a inchiesta #congressousa -

Ultime Notizie dalla rete : USA repubblicani Assalto al Congresso Usa, capo dei Repubblicani non collabora a inchiesta Il leader della minoranza repubblicana alla Camera, Kevin McCarthy, ha annunciato che si rifiuterà di collaborare con la commissione della 'House' che indaga sull'assalto al Capitol. I deputati - ...

Usa: Mitch McConnell si ricandida leader repubblicani in Senato Mitch McDonnell si ricandiderà a leader del Grand Old Party al Senato. Lo ha annunciato lo stesso politico statunitense originario del Kentucky. McDonnell è attualmente a capo della minoranza ...

Usa: Mitch McConnell si ricandida leader repubblicani in Senato Agenzia ANSA Biden in difficoltà e ossessionato da Trump A Washington i democratici si chiedono se Biden stia diventando più efficace o solo più distratto dalla “presenza” di Trump. Tutti i recenti sondaggi portano notizie cattive alla Casa Bianca con l’ind ...

Assalto al Congresso Usa, capo dei Repubblicani non collabora a inchiesta Il leader della minoranza repubblicana alla Camera, Kevin McCarthy, ha annunciato che si rifiuterà di collaborare con la commissione della "House" che indaga sull'assalto al Capitol. I deputati-invest ...

Il leader della minoranza repubblicana alla Camera, Kevin McCarthy, ha annunciato che si rifiuterà di collaborare con la commissione della 'House' che indaga sull'assalto al Capitol. I deputati - ...Mitch McDonnell si ricandiderà a leader del Grand Old Party al Senato. Lo ha annunciato lo stesso politico statunitense originario del Kentucky. McDonnell è attualmente a capo della minoranza ...A Washington i democratici si chiedono se Biden stia diventando più efficace o solo più distratto dalla “presenza” di Trump. Tutti i recenti sondaggi portano notizie cattive alla Casa Bianca con l’ind ...Il leader della minoranza repubblicana alla Camera, Kevin McCarthy, ha annunciato che si rifiuterà di collaborare con la commissione della "House" che indaga sull'assalto al Capitol. I deputati-invest ...