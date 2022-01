Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma Bacchettata da Maria. Biagio Nella Bufera! (Di giovedì 13 gennaio 2022) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma va in esterna con Stefano ma non appare molto soddisfatta e successivamente c’è anche un litigio. Intanto per Alessandro arriva una buona notizia… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato di Gemma che è andata in esterna con Stefano. Le cose però non sono andate per il verso giusto e alla fine della Puntata c’è stata anche una discussione. Si è parlato poi anche di Alessandro e di Biagio. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma non interessata a Stefano! La Puntata si apre con un breve siparietto tra Tina e Gemma. ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 13 gennaio 2022)diva in esterna con Stefano ma non appare molto soddisfatta e successivamente c’è anche un litigio. Intanto per Alessandro arriva una buona notizia…quotidiana di, si è parlato diche è andata in esterna con Stefano. Le cose però non sono andate per il verso giusto e alla fine dellac’è stata anche una discussione. Si è parlato poi anche di Alessandro e didinon interessata a Stefano! Lasi apre con un breve siparietto tra Tina e. ...

