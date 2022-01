Steven Zhang: “Vittoria frutto del grande lavoro di tutti” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il presidente dell’Inter Steven Zhang dopo la conquista della Supercoppa Italiana Secondo trofeo per l’Inter nel giro di pochi mesi e secondo trofeo per Suning, gruppo di maggioranza del club nerazzurro. A margine dei festeggiamenti, il presidente Steven Zhang rientrato in Italia per l’occasione ha espresso tutta la sua gioia per la conquista della Supercoppa Italiana, la sesta nella storia del club nerazzurro, ai microfoni di InterTV. Queste le sue parole. “Questo è un momento speciale per noi, siamo davvero contenti. La squadra ha giocato molto bene, siamo anche primi in campionato, questo trofeo è frutto del grandissimo lavoro fatto da tutti quanti, dal mister ai giocatori, quindi sono davvero molto contento. Questa Vittoria in un momento così ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il presidente dell’Interdopo la conquista della Supercoppa Italiana Secondo trofeo per l’Inter nel giro di pochi mesi e secondo trofeo per Suning, gruppo di maggioranza del club nerazzurro. A margine dei festeggiamenti, il presidenterientrato in Italia per l’occasione ha espresso tutta la sua gioia per la conquista della Supercoppa Italiana, la sesta nella storia del club nerazzurro, ai microfoni di InterTV. Queste le sue parole. “Questo è un momento speciale per noi, siamo davvero contenti. La squadra ha giocato molto bene, siamo anche primi in campionato, questo trofeo èdel grandissimofatto daquanti, dal mister ai giocatori, quindi sono davvero molto contento. Questain un momento così ...

