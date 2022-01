Sostituto di Kjaer? Arriva il chiarimento di Maldini! (Di giovedì 13 gennaio 2022) Maldini, direttore sportivo del Milan, ha parlato prima della sfida di Coppa Italia contro il Genoa. In periodo di mercato non possono mancare curiosità sulle operazioni di entrata ed uscita. Anche questa volta è andata così. Kjaer-Milan L’ex difensore è stato incalzato dai giornalisti di Canale 5 su a che punto fosse la ricerca di un difensore per poter sostituire l’assenza di Simon Kjaer. L’ex calciatore ha però deciso di dribblare la domanda. Questa la risposta: “Si fanno troppi nomi e non possiamo smentire tutto, cercando di lavorare a fari spenti. Credo che in questo inizio campionato si sia vista anche l’affidabilità dei centrali, tra virgolette, di riserva. Quindi non è detto che arrivi qualcuno da qui a fine campionato”. Leggi su rompipallone (Di giovedì 13 gennaio 2022) Maldini, direttore sportivo del Milan, ha parlato prima della sfida di Coppa Italia contro il Genoa. In periodo di mercato non possono mancare curiosità sulle operazioni di entrata ed uscita. Anche questa volta è andata così.-Milan L’ex difensore è stato incalzato dai giornalisti di Canale 5 su a che punto fosse la ricerca di un difensore per poter sostituire l’assenza di Simon. L’ex calciatore ha però deciso di dribblare la domanda. Questa la risposta: “Si fanno troppi nomi e non possiamo smentire tutto, cercando di lavorare a fari spenti. Credo che in questo inizio campionato si sia vista anche l’affidabilità dei centrali, tra virgolette, di riserva. Quindi non è detto che arrivi qualcuno da qui a fine campionato”.

