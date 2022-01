Sono una caregiver, soffro in silenzio e sorrido in pubblico. (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono tornata, e questa volta mi auguro di restare per lungo tempo. Ho pensato tanto se fosse il caso di raccontare, ancora una volta, la mia vita, ma poi mi Sono detta che sì, la vita è anche questa, e che per quelli come noi, messi a dura prova costantemente dalle avversità, potesse essere un modo per mettere un punto e ricominciare. È più di un mese che manco da queste pagine, per quattro settimane ho dovuto mettere nuovamente in stand by la mia esistenza e quella della mia famiglia, e non ho avuto né la forza, né la voglia di mettere nero su bianco quello che è accaduto, perché ogni volta mi sembra che a scriverlo diventi ancora più reale. Eppure Sono qua, per un senso di trasparenza che mi contraddistingue da sempre, per un voler andare a capo, anche se ancora non ne siamo venuti completamente fuori, ma serve a me per riprendere il ... Leggi su dilei (Di giovedì 13 gennaio 2022)tornata, e questa volta mi auguro di restare per lungo tempo. Ho pensato tanto se fosse il caso di raccontare, ancora una volta, la mia vita, ma poi midetta che sì, la vita è anche questa, e che per quelli come noi, messi a dura prova costantemente dalle avversità, potesse essere un modo per mettere un punto e ricominciare. È più di un mese che manco da queste pagine, per quattro settimane ho dovuto mettere nuovamente in stand by la mia esistenza e quella della mia famiglia, e non ho avuto né la forza, né la voglia di mettere nero su bianco quello che è accaduto, perché ogni volta mi sembra che a scriverlo diventi ancora più reale. Eppurequa, per un senso di trasparenza che mi contraddistingue da sempre, per un voler andare a capo, anche se ancora non ne siamo venuti completamente fuori, ma serve a me per riprendere il ...

