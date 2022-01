Sono l’erede di Sassoli al Parlamento europeo, dice la verde Bah Kuhnke (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roberta Metsola, deputata maltese del gruppo del Partito popolare europeo, è la grande favorita per prendere il posto di David Sassoli come presidente del Parlamento europeo, quando il 18 gennaio la plenaria di Strasburgo inizierà a rinnovare le cariche dell’istituzione per la seconda metà della legislatura. Al Parlamento europeo il mandato di presidenti e vicepresidenti dura due anni e mezzo. A inizio legislatura i tre grandi gruppi della coalizione che sostiene la Commissione di Ursula von der Leyen – oltre al Ppe, i Socialisti&Democratici e i liberali di Renew – avevano firmato un accordo: la prima metà sarebbe andata ai socialisti, la seconda metà ai popolari. Sassoli aveva cercato di rimettere in discussione l’intesa e proporsi per un secondo mandato. Ma i ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roberta Metsola, deputata maltese del gruppo del Partito popolare, è la grande favorita per prendere il posto di Davidcome presidente del, quando il 18 gennaio la plenaria di Strasburgo inizierà a rinnovare le cariche dell’istituzione per la seconda metà della legislatura. Alil mandato di presidenti e vicepresidenti dura due anni e mezzo. A inizio legislatura i tre grandi gruppi della coalizione che sostiene la Commissione di Ursula von der Leyen – oltre al Ppe, i Socialisti&Democratici e i liberali di Renew – avevano firmato un accordo: la prima metà sarebbe andata ai socialisti, la seconda metà ai popolari.aveva cercato di rimettere in discussione l’intesa e proporsi per un secondo mandato. Ma i ...

Advertising

FabrizioColeine : RT @AndrewMari1988: Gonzalo #Villar è stato dipinto come l'erede di Iniesta. Anche io fui colpito dal suo estro. Molti hanno criticato Mour… - AndrewMari1988 : Gonzalo #Villar è stato dipinto come l'erede di Iniesta. Anche io fui colpito dal suo estro. Molti hanno criticato… - QuinziUgo : Stamane sono stato al Mercato Esquilino, l'erede del Mercato di Piazza Vittorio dove tante volte siamo andati da ba… - JohSogos : Se #Vlahovic è l'erede di #Ibrahimovic, allora io sono il successore di #Bergoglio - Giuseppe1984Di : Non sono l'erede di Bernardini ma di Di Paolo Piero 2 e Rossi Angela di Guidonia 00010 -

Ultime Notizie dalla rete : Sono l’erede Imu su casa ereditata La Legge per Tutti