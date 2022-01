Solo sette medici per curare i malati Covid. La rabbia di Cesetti: 'Disattese tutte le promesse' (Di giovedì 13 gennaio 2022) FERMO - Se i medici specialisti chiamati ad aiutare quelli dei medicina generale e delle Usca a trattare i pazienti Covid sono Solo sette, è perché, nel Fermano, di più non ce ne sono. L'ha spiegato, ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 13 gennaio 2022) FERMO - Se ispecialisti chiamati ad aiutare quelli deina generale e delle Usca a trattare i pazientisono, è perché, nel Fermano, di più non ce ne sono. L'ha spiegato, ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : La velocità di crescita dei casi sta crollando. Oggi abbiamo avuto solo il 3% in più dei casi di sette giorni fa e… - gpellarin84 : RT @Ruffino_Lorenzo: La velocità di crescita dei casi sta crollando. Oggi abbiamo avuto solo il 3% in più dei casi di sette giorni fa e in… - ParaBellum____ : RT @Ruffino_Lorenzo: La velocità di crescita dei casi sta crollando. Oggi abbiamo avuto solo il 3% in più dei casi di sette giorni fa e in… - GalliBattista : RT @Ruffino_Lorenzo: La velocità di crescita dei casi sta crollando. Oggi abbiamo avuto solo il 3% in più dei casi di sette giorni fa e in… - mitzicim : RT @Ruffino_Lorenzo: La velocità di crescita dei casi sta crollando. Oggi abbiamo avuto solo il 3% in più dei casi di sette giorni fa e in… -