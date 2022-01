Serie A, il nuovo protocollo: fino a 8 positivi in squadra si gioca, con 9 l’Asl può bloccare tutto (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Conferenza Stato-Regioni ha deciso quanti giocatori positivi occorreranno per fermare una squadra in campionato: 9, ovvero il 35% del gruppo squadra, nel quale sono da considerare solo i calciatori, e non anche i membri dello staff, dunque 26 elementi in tutto esclusi i Primavera. Con 9 positivi, l’Asl, qualunque Asl, potrà imporre alla squadra uno stop. Ora servirà il via libera del Cts, ma sembra scontato. La Serie A dovrà aggiornare il suo protocollo. La Gazzetta dello Sport elenca anche gli altri provvedimenti presi, a partire dalla quarantena soft. “Nel caso di un contagio in squadra, «i contatti ad alto rischio» dovranno effettuare un tampone antigenico ogni giorno per almeno cinque giorni con l’obbligo di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Conferenza Stato-Regioni ha deciso quantitorioccorreranno per fermare unain campionato: 9, ovvero il 35% del gruppo, nel quale sono da considerare solo i calciatori, e non anche i membri dello staff, dunque 26 elementi in tutto esclusi i Primavera. Con 9, qualunque Asl, potrà imporre allauno stop. Ora servirà il via libera del Cts, ma sembra scontato. LaA dovrà aggiornare il suo. La Gazzetta dello Sport elenca anche gli altri provvedimenti presi, a partire dalla quarantena soft. “Nel caso di un contagio in, «i contatti ad alto rischio» dovranno effettuare un tampone antigenico ogni giorno per almeno cinque giorni con l’obbligo di ...

