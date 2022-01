Scuola, virale nelle chat di classe la canzoncina con le regole sui contagi (Di giovedì 13 gennaio 2022) Una canzone diventata virale nelle chat dei genitori degli studenti che riassume tutte le regole in caso di positivita' al Covid - 19 nelle classi, dalla Scuola dell'infanzia alle superiori. 13 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Una canzone diventatadei genitori degli studenti che riassume tutte lein caso di positivita' al Covid - 19classi, dalladell'infanzia alle superiori. 13 ...

Advertising

mao_balza : @GiovanniToti @RaiPortaaPorta La pandemia che sta affrontando il paese e quella della continua e virale soppression… - carolssss24 : RAGA ho pubblicato un tik tok che non avrei dovuto pubblicare vabbè che non sono mai andata virale ma se va questo… - EmMicucci : @la_kuzzo Neanche farli andare in pizzeria e a sport come se nulla fosse con questa altissima incidenza virale, spt… - wanna_stream : RT @Aless_Miani: COVID. SCUOLA: MISURARE LA CO2 PER MINIMIZZARE IL RISCHIO DI TRASMISSIONE VIRALE Intervenuto oggi a TGR Leonardo sul monit… - Aless_Miani : COVID. SCUOLA: MISURARE LA CO2 PER MINIMIZZARE IL RISCHIO DI TRASMISSIONE VIRALE Intervenuto oggi a TGR Leonardo su… -