Roma, problemi in difesa: Mou contro il Cagliari dovrà inventarsi una soluzione (Di giovedì 13 gennaio 2022) Josè Mourinho dovrà inventarsi la difesa vista l'assenza di quattro giocatori per la partita contro il Cagliari La Roma contro il Cagliari dovrà inventarsi il pacchetto difensivo. Mourinho perde quattro giocatori in vista della prossima sfida tra squalifiche e Covid. Out Karsdorp, Cristante e Ibanez, oltre a Smalling che ha preso il Covid. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, dunque i giallorossi dovranno trovare una soluzione per il pacchetto arretrato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

