Ritorno in classe, in Francia è rivolta dei docenti: sciopero generale. Il personale sfinito: “Un pasticcio indescrivibile” (Di giovedì 13 gennaio 2022) La mobilitazione si preannuncia massiccia: oggi gli insegnanti in Francia, esasperati dal valzer dei protocolli sanitari legati all'epidemia di Covid-19, hanno annunciato uno sciopero che dovrebbe portare alla chiusura della metà delle scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 13 gennaio 2022) La mobilitazione si preannuncia massiccia: oggi gli insegnanti in, esasperati dal valzer dei protocolli sanitari legati all'epidemia di Covid-19, hanno annunciato unoche dovrebbe portare alla chiusura della metà delle scuole. L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - Nutizieri : Scuole riaperte, fra spauracchio Dad e nuove regole: 'Stare in classe è un privilegio. Nei brutti sogni dei bimbi c… - orizzontescuola : Ritorno in classe, in Francia è rivolta dei docenti: sciopero generale. Il personale sfinito: “Un pasticcio indescr… - orizzontescuola : Ritorno in classe, in Sicilia regna la confusione: la Regione delibera per la riapertura, ma i sindaci optano per l… - privato1s : Ritorno in classe, Fornero dà ragione a Draghi: “Ha messo la scuola come priorità nel Paese, messaggio eccezionale” -