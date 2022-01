Renault Austral - L'erede della Kadjar mostra il suo profilo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo essere apparsa camuffata, la Renault Austral si mostra senza veli in un nuovo teaser, svelando, di fatto, il proprio profilo. La campagna di comunicazione della Casa francese sul conto della nuova Suv, erede della Kadjar, prosegue nell'attesa del lancio ufficiale, previsto in primavera. Svelati i fari definitivi. Nell'ultima immagine diffuda si intuisce meglio l'andamento della coda, ma si evince anche il design dei gruppi ottici anteriori, che sfoggiano luci diurne che circondano i fari principali. Anche i fari posteriori adottano uno stile simile, allungandosi sulla fiancata. Questa nuova inquadratura rende quindi più chiari alcuni dei tratti della Suv rispetto alla versione camuffata, che ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo essere apparsa camuffata, lasisenza veli in un nuovo teaser, svelando, di fatto, il proprio. La campagna di comunicazioneCasa francese sul contonuova Suv,, prosegue nell'attesa del lancio ufficiale, previsto in primavera. Svelati i fari definitivi. Nell'ultima immagine diffuda si intuisce meglio l'andamentocoda, ma si evince anche il design dei gruppi ottici anteriori, che sfoggiano luci diurne che circondano i fari principali. Anche i fari posteriori adottano uno stile simile, allungandosi sulla fiancata. Questa nuova inquadratura rende quindi più chiari alcuni dei trattiSuv rispetto alla versione camuffata, che ...

